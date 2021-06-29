دون ذكر القوات الأجنبية.. الدبيبة: خروج المرتزقة مطلب شعبي حتى تكون لنا سيادة حقيقية ‏مستقلة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية مطلب شعبي من الليبيين كلهم، الذين يريدون أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة حرة يحكمها الليبيين ويقف على ترابها الليبيين دون سواهم.
وأوضح الدبيبة في تصريحات لقناة “الغد”، أنه لا يمكن أن نستمر في الحرب والخلافات والانقسام، وقلنا لا للحرب ولابد من وقف كل الخلافات، ونريد طرح كل الاختلافات على الطاولة ودراسة مستقبل ليبيا الواعد على طاولات الحوار.
وأضاف بقوله إن الليبيين بدأوا في ذلك، وفي طريق الديمقراطية ونسعى لنجاح الانتخابات في 24 ديسمبر بشكل واضح وجريء، مؤكدًا أن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه الصعوبات.
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