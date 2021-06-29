دون ذكر القوات الأجنبية.. الدبيبة: خروج المرتزقة مطلب شعبي حتى تكون لنا سيادة حقيقية ‏مستقلة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ‏إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية مطلب شعبي من الليبيين ‏كلهم، الذين يريدون أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة حرة ‏يحكمها الليبيين ويقف على ترابها الليبيين دون سواهم.‏

وأوضح الدبيبة في تصريحات لقناة “الغد”، أنه لا ‏يمكن أن نستمر في الحرب والخلافات والانقسام، وقلنا لا للحرب ‏ولابد من وقف كل الخلافات، ونريد طرح كل الاختلافات على ‏الطاولة ودراسة مستقبل ليبيا الواعد على طاولات الحوار.‏

وأضاف بقوله إن الليبيين بدأوا في ذلك، وفي طريق الديمقراطية ‏ونسعى لنجاح الانتخابات في 24 ‎ديسمبر بشكل واضح ‏وجريء، مؤكدًا أن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه الصعوبات.

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