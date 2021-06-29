ليبيا الان

دون ذكر القوات الأجنبية.. الدبيبة: خروج المرتزقة مطلب شعبي حتى تكون لنا سيادة حقيقية ‏مستقلة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ‏إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية مطلب شعبي من الليبيين ‏كلهم، الذين يريدون أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة حرة ‏يحكمها الليبيين ويقف على ترابها الليبيين دون سواهم.‏

وأوضح الدبيبة في تصريحات لقناة “الغد”، أنه لا ‏يمكن أن نستمر في الحرب والخلافات والانقسام، وقلنا لا للحرب ‏ولابد من وقف كل الخلافات، ونريد طرح كل الاختلافات على ‏الطاولة ودراسة مستقبل ليبيا الواعد على طاولات الحوار.‏

وأضاف بقوله إن الليبيين بدأوا في ذلك، وفي طريق الديمقراطية ‏ونسعى لنجاح الانتخابات في 24 ‎ديسمبر بشكل واضح ‏وجريء، مؤكدًا أن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه الصعوبات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • بلغوا إدارة الشريعة بالتعاون مع الامنىالمسلح الليبي ـ توجد مجموعات شامية يقومون بتزوير جنسيات وأسماء لشباب ونساء ليبيين وبعد ذلك يزوؤون ابمععابد والكنائس ويتزوجون بهم عرفياً بالغيب مع شيوخ الكفر ببعقود مزورةغيبياً ومعهم قسسين ورهبان ـ ىويقومون بفعل الشعوذة هناك .. على ذلك تقوم الادارة الأمن العام المسلح باقتحام الكنائس في مناطق الليبية ىوجلبهم للتحقيق وتفتيش عن أي صور أو عقود للزواج داخل هذه الاماكن .. وتوجد اعترافات بالكتابة بالدم والنحت على صخورفي بعض كنائس في ليبيا . وهي طلاسم .. ومن المهم القبض واالتحفيق فيما يحدث .. ولله ولي التوفيق . كلم الشيوخ ـ وماتغفلوش عنه ـانتهى

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  • يا دبيبة يا مصراتي يا متخلف اصمت لا تتكلم ولا تتفلسف وعليك بالهروب من ليبيا والهجرة الى اجدادك الاتراك الانجاس يا مصراتي يا متخلف وجب على مسلمين ليبيا التخلص من سلالة الاتراك الانجاس

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