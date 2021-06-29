الخوجة: المستشار صالح أبلغنا اعتذار الدبيبة عن المثول أمام النواب

كشفت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أبلغهم اعتذار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن الحضور أمام المجلس.
ولفتت الخوجة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، إلى أن رئيس مجلس النواب لم يقرأ نص الاعتذار أو أسبابه، واكتفت بالقول إنها تتوقع أن سبب عدم حضور حكومة الوحدة المؤقتة هو وجودها في الخارج في جولة “مكوكية”، ابتداء من ألمانيا وانتهاء بدول عربية آخرها المغرب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أجندة الجلسات لم تكن واضحة من البداية وتم عرض موضوعات متفرقة.
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