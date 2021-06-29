الخوجة: المستشار صالح أبلغنا اعتذار الدبيبة عن المثول أمام النواب

كشفت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة أن رئيس مجلس ‏النواب، المستشار عقيلة صالح، أبلغهم اعتذار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ‏المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن الحضور أمام المجلس.‏

ولفتت الخوجة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، إلى أن رئيس مجلس ‏النواب لم يقرأ نص الاعتذار أو أسبابه، واكتفت ‏بالقول إنها تتوقع أن سبب عدم حضور حكومة الوحدة المؤقتة هو ‏وجودها في الخارج في جولة “مكوكية”، ابتداء من ألمانيا وانتهاء ‏بدول عربية آخرها المغرب.‏

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أجندة الجلسات لم تكن ‏واضحة من البداية وتم عرض موضوعات متفرقة.‏

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