النعاس: خلافات البرلمان والحكومة لن تتوقف وستؤثر على انتخابات 24 ديسمبر المُقبل

أكدت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي أسسها محمد المقريف، فيروز النعاس، أن ”رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب يمارسون الابتزاز ضد عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.
وأشار ت النعاس في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري، إلى أن “المستشار عقيلة صالح يسعى شخصيا لإخضاع حكومة الدبيبة تحت إمرته، لافتة إلى أنه بسبب هذا غاب الحديث عن الميزانية العامة في جلسة البرلمان، ما جعل حضور الحكومة لا معنى له”، بحسب زعمها.
وأضافت قائلة: “الشد والجذب بين البرلمان وحكومة الوحدة بدأ ولن يتوقف قريبا، وسيزيد المعاناة لدى المواطنين ناهيك عن التحضير للانتخابات المقبلة”، بحسب زعمها.
ولفتت إلى أن “البرلمان والمستشار عقيلة صالح يمارسون الابتزاز على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بسبب اتباع الأخير النهج في استرضاء المستشار عقيلة وبعض من أعضاء مجلس النواب، وتوقعت أن تزداد قوة هذا الابتزاز قريبا”، بحسب زعمها.
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