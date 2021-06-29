النعاس: خلافات البرلمان والحكومة لن تتوقف وستؤثر على انتخابات 24 ديسمبر المُقبل

أكدت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن الجبهة ‏الوطنية لإنقاذ ليبيا التي أسسها محمد المقريف، فيروز النعاس، أن ‏”رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب ‏يمارسون الابتزاز ضد عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية ‏المؤقتة”.‏

وأشار ت النعاس في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري، إلى أن “المستشار عقيلة صالح يسعى شخصيا لإخضاع حكومة الدبيبة ‏تحت إمرته، لافتة إلى أنه بسبب هذا غاب الحديث عن الميزانية ‏العامة في جلسة البرلمان، ما جعل حضور الحكومة لا معنى له”، بحسب زعمها.

وأضافت قائلة: “الشد والجذب بين البرلمان وحكومة الوحدة بدأ ‏ولن يتوقف قريبا، وسيزيد المعاناة لدى المواطنين ‏ناهيك عن التحضير للانتخابات المقبلة”، بحسب زعمها.

ولفتت إلى أن “البرلمان والمستشار عقيلة صالح يمارسون الابتزاز على رئيس ‏حكومة الوحدة المؤقتة، بسبب اتباع الأخير النهج في استرضاء المستشار ‏عقيلة وبعض من أعضاء مجلس النواب، وتوقعت أن تزداد قوة ‏هذا الابتزاز قريبا”، بحسب زعمها.

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