30 إصابة جديدة و29 حالة شفاء من «كورونا» في الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الإثنين، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الجنوب.

جاء ذلك بعد فحص 64 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 34 عينة، وإيجابية 30 عينة بينها 23 حالة جديدة، فيما تماثلت 29 حالة للشفاء، وذلك وفق بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

– تسجيل 33 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب الليبي

وتوزعت العينات الإجابية بواقع 11 حالة في سبها، وتسع في الشاطئ، وست في الغريفة، وحالتين في سمنو، وحالة واحدة في كل من مرزق وتراغن.

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