طاهر السني: يجب انتخاب الرئيس ونائبه بنظام القائمة فقط وترك اختيار رئيس الوزراء له

أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أن إجراء “انتخابات متزامنة مباشرة” أصبح مطلبًا واقعيًا، كما أصبح “إنهاء المحاصصة” أمرًا حتميًا.

وقال السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ إنه “إذا وجب انتخاب الرئيس بالقائمة أرى أن تقتصر على الرئيس ونائبه فقط، ويترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتَخب ويُعتمد من مجلس النواب”.

وأوضح أنه “لو أُنتخب رئيس الوزراء بالقائمة فلا سلطة لرئيس الدولة أو الجسم التشريعي عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، كان قد صرح أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف، توصلت بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وقال عثمان» في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى في جنيف، الإثنين، إن “أعضاء اللجنة توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسبة دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له وفقا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وأل يكون متزوجا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابته داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون”.