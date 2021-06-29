رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مُدير أمن المدينة

بنغازي 29 يونيو 2021 (وال)-التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع مُدير أمن المدينة العميد رمضان الوحيشي بديوان البلدية.

وتقدم رئيس المجلس خلال اللقاء بالتهنئة لمُدير أمن بنغازي بمُناسبة تكليفه بمهام مُدير أمن المدينة.

وتم خلال اللقاء مُناقشة المواضيع المُتعلقة بتوفير الإشارات المرورية والعمل على حل المُختنقات في الطرق والشوارع إضافة إلى الصيانات التي قامت بها البلدية لعدد من المرافق الأمنية داخل المدينة، والعمل المُشترك من أجل تفعيل جميع الجهات الأمنية التابعة لمُديرية أمن بنغازي. (وال-بنغازي)

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