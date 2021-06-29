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العرادي يعترض على مطالبة الرئاسي بتعيين وزير للدفاع

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أبدى، عضو جماعة الإخوان المسلمين، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، اليوم الثلاثاء، اعتراضه لمطالبة المجلس الرئاسي لرئيس الحكومة لعقد اجتماع بشأن تعيين وزير للدفاع.

وقال العرادي، مغردًا على تويتر، إنه “يفترض أن تكون الأولوية للمجلس الرئاسي؛ بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وليس على جزء وترك الجزء الآخر لسلطة الأمر الواقع”.

وأضاف، أن “رئيس الحكومة خيرًا فعل بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ولا أرى أن يتغير هذا الوضع حتى نرى ممارسة الرئاسي لكامل صلاحياته لا أن يزاول بعضها بانتقائية معيبة وخطيرة”.

ودعا المجلس الرئاسي، الإثنين، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، لحضور اجتماع الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب الرئاسي رئيس الحكومة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير، ملوحًا بأنه سيقوم باتخاذ قرار تسمية الوزير وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن الاجتماع.

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#الإخوان المجلس الرئاسي حكومة الوحدة ليبيا

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تعليقات

  • المضحك ان هذا المختل عقليا يقول انه محامى والمفروض انه بيفهم فى القانون وانهم قرأ نص الاتفاق السياسى قبل ان يهزى بهذه الخزعبلات .
    فتعيبن وزير الدفاع والخارجية يكون بموافقة المجلس الرئاسى وكتاب المجلس الرئاسى لرئيس الحكومة يعنى ان حكومة الدبيبة باطلة ومزورة لانه قدم تشكيلة للبرلمان وضع نفسه فبها وزيرا للدفاع دون موافقة المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش والمفروض ان المنصب شاغر لحين التوافق عليه مع المجلس الرئاسى ولهذا يجب على رئيس البرلمان اعلان سقوط الحكومة حتى يتم اعادة تقديم التشكيلة بشكل صحيح لنيل الثقة من جديد بوزير دفاع متفق عليه مع المجلس الرئاسى

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  • يجب هلى البرلمان استجواب رئيس الحكومة لتزويره التشكيل الوزراى بالمخالفة للاتفاق السياسى حيث يجب موافقة المجلس الرئاسى على وزير الدفاع وخطاب المجلس الرئاسى يعنى انه لم يوافق على تعيين الدبيبة وزيرا للدفاع وبالتالى فهو نصاب ودجال وبجب سحب الثقة منه فورا

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