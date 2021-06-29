صالح ولجنة المسار الدستوري بالبرلمان يتفقان على إعداد قانون للانتخابات

اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع لجنة المسار الدستوري بالمجلس على إعداد قانون للانتخابات وتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره خلال شهر يوليو المقبل وذلك ايفاءا بالمهام المناطة بالمجلس والمتمثلة في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس وفقا لما هو مقرر في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.

وبحث اللقاء المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر للعام الحالي 2021.م.