«التكبالي»: عناصر الإخوان تخطط لعملية كبرى ضد ليبيا ومصر وتونس

أكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، وجود تحركات مريبة من قبل عناصر الإخوان وأنصار الشريعة ومجلس شورى بنغازي، مشددا على أنهم يخططون لعملية كبرى تشمل مصر وليبيا وتونس.

وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تحركات مريبة تقوم بها عناصر من الإخوان وأنصار الشريعة وشورى بنغازي، والتخطيط لعملية كبرى تشمل مصر وليبيا وتونس”.

وكانت عدة صفحات على موقع «فيسبوك»، قد تداولت صورة لمنشور موجه من «جهاز المخابرات»، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، جاء فيه، أنه توافرت معلومات شبه مؤكدة لدى الجهاز، تفيد أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يعتزم القيام بأعمال إرهابية داخل ليبيا وتحديدا بالمنطقة الغربية «طرابلس، الزاوية وصرمان».

وطالب الجهاز -بحسب المنشور المتداول- بتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني تحسبا لأي طارئ.