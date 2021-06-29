الفارسي: أصحاب المصالح في ملتقى الحوار تحدثوا عن “خطر الانتخابات” بعد وقف البث المباشر

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أنه في اليوم الأول للملتقى بجنيف، اختلف الوضع خلال البث المباشر للجلسة، عما هو عليه بعد انقطاع البث، مشيرا إلى أن المنتمون وأصحاب المصالح كشروا عن أنيابهم.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ملاحظات اليوم الأول لملتقى الحوار السياسي جنيف 28/6 إلى 1/7. من حيث المبدأ عندما كانت الجلسة منقولة ساد خطاب مهادن ومتفائل وإجماع على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر في موعدها”.

وأضافت “عندما أوقف البث كشر جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين، عن أنيابهم وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر الأوضاع على ماهي عليه، منطق غريب ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة وتهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا”.

وتابعت “قد نمرر القاعدة الدستورية وقد نرضى بتنازلات مرة لنحقق لأهلنا الاستقرار بتجديد الشرعية لأجسام منتخبة، ولكننا نذكر المتنطعين والقافزين على المراحل بأنه لولا تسامح فبراير ما كانوا هنا، وربي يلطف ويهون كل صعب”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

