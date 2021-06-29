وزير الطاقة المغربي لـ عون: السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالرباط

اجتمع وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون- ومن ضمن مهام تواجده مع الوفد الوزاري الذي يزور المغرب- بالاجتماع مع وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح بمقر الوزارة في حضور بعض المدراء المغاربة.

في بداية الاجتماع، أعطي الوزير المغربي، نبذة عن نشاط وزارته في مختلف الأنشطة النفطية والصناعات البتروكيميائية والطاقات المتجددة.

بعد ذلك، شكر وزير النفط الليبي الوزير المغربي ورفاقه على الحفاوة وحسن الاستقبال، وعبر عن شكر وامتنان حكومة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية لمواقفها المؤيدة والداعمة لجهود المصالحة، والتي مهتد الطريق للوصول لحلول توفيقية بعيدة عن الانحياز.

تناول الاجتماع بين الطرفين مناقشة عدة مواضيع، من بينها:

إعادة تفعيل اللجان المشتركة.

إعداد مذكرة تفاهم.

إعادة مناقشة بعض المشاريع التي نوقشت في السابق.

التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

شراء المنتجات النفطية الليبية وغاز الطهي.

إمكانية تزويد ليبيا بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي التي تم ربطها سابقا.

وأوضح الوزير المغربي، أن بلاده تشجع المستثمرين الليبيين، وكذلك السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية.

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