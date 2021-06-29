كتلة ليبيون بمجلس الدولة: هناك اضطراب في أولويات الحكومة

اعتبرت كتلة ليبيون بمجلس الدولة أن هناك اضطراب في أولويات حكومة الوحدة الوطنية وأنها فقدت البوصلة ولا تظهر اهتمام حقيقي بتقديم خدمات للمواطنين.

وقالت كتلة ليبيون بمجلس الدولة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه “في الوقت الذي دعمت فيه كتلة ليبيون حكومة الوحدة الوطنية وكل جهد من شأنه التقريب بين أبناء شعبنا الواحد وبعد مضي أكثر من 100 يوم من عمل الحكومة من الواضح أن هناك اضطراب في الأولويات لدي حكومة الدبيبة فطريقة الحكومة في بناء علاقات مع الخارج لايتم وفق رؤية واضحة”.

وأضاف البيان أن “حكومة الدبيبة فقدت البوصلة ولا تظهر اهتمام حقيقي بتقديم خدمات للمواطنين قدر اهتمامها بالزيارات الخارجية فالزيارات الداخلية للمدن والقرى الليبية أكثر نجاعة وأوفر مردود سياسي”.

وشدد البيان على أن “العشوائية في العلاقات الدولية قد يؤدي إلى مزيد من الصراع الأجنبي على الأراضي الليبية” مضيفا “يجب على الحكومة أن تركز على الداخل من خلال تقديم الخدمات خاصة في مجال الكهرباء والصحة والتعليم وترشيد الإنفاق الحكومى والسير حثيثا نحو الانتخابات في ديسمبر المقبل بدلا من إطلاق وعود يصعب تحقيقها”.