السفير الألماني لـ«الليبيين»: توحدوا في تعزيز قيمكم المشتركة

وجّه أوليفر أوفتشا، السفير الألماني لدى ليبيا، عدة رسائل، إلى الليبيين، بالتزامن مع اقتراب نهاية مهمته كسفير إلى ليبيا، والمقرره في نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال أوفتشا، في 5 تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الصراع الليبي يمكن حله! نعلم أن وقف إطلاق النار هش، ليس هناك تحكم فيه للسلطة وكذلك وجود العديد من الأسلحة والقوى (الأجنبية). لكن لا يوجد صراع أيديولوجي: فالليبيون في جميع أنحاء البلاد يتشاركون أكثر مما يفرق بينهم”.

وأضاف “توحدوا في تعزيز هذه القيم المشتركة. تغيير الوصف! فببساطة شديدة، توصف ليبيا بأنها بلد أزمة فقط. نعلم أن الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان حقيقية ويجب إيقافها! لكن هناك المزيد: المواهب البشرية، والفرص الاقتصادية، والتراث الثقافي. لنحكي القصص الإيجابية ونرحب بالزوار”.

وتابع “تحقيق اللامركزية. حيث تتطلب الحوكمة الرشيدة فهماً سليماً لاحتياجات المواطنين وإدارة فعالة. فمن الصعب تحقيق ذلك داخل نظام مركزي. لذا عززوا القدرات المحلية، وفوضوا المسؤولية وفكروا في مستوى ثالث للدولة”.

واستطرد “ناقشوا مستقبلكم الاجتماعي والاقتصادي! حيث يتم إعارة القليل من الاهتمام لمفهوم التنمية في ليبيا: الاعتماد على الوقود الأحفوري أم التنويع؟ أمن الدولة أم مبادرة خاصة؟ مجتمع مفتوح أم منغلق إلى حد ما؟، لا توجد إجابات سهلة ولكن من الضروري تناولها”.

واستكمل “الاتزان في علاقتكم مع الشركاء! إن التفاعل بين الجهات الفاعلة الليبية والدولية هو خط رفيع بين الدعم وسوء المعاملة، بين السيادة والتدخل. لكن: يجب أن نحتضن الشراكة القائمة على القواعد والشفافية والمنفعة المتبادلة”.