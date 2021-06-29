على دبيبة «يشكك» في توفر «البيئة الملائمة» للاستحقاقات المقبلة

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي علي دبيبة، اليوم الثلاثاء، بضرورة مراجعة خارطة الطريق ومدى إيقاء السلطة التنفيذية الموقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن الكثير من بنود خارطة الطريق تم تجاوزها وتخطيها، وشكك في «توفر بيئة صالحة» للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف دبيبة أن «المجتمع الدولي والبعثة الأممية لم تدعم السلطة التنفيذية الموقتة وأدارت ظهرها لها كما فعلت مع المجلس الرئاسي السابق».

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