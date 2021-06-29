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بدء جلسات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدء جلسات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي في جنيف

عبد الرحمن العبار:

– مالم نقدم تنازلات لن نصل إلى أي نتيجة ملموسة في ملتقى الحوار
– التخوفات الموجودة في ملتقى الحوار كانت متوقعة ولكننا نعول على التوافق “بروح وطنية”
– سياسة الإقصاء لن توصلنا إلى أي نتيجة

عزة الصيد:

– لم نلتزم بخارطة الطريق كاملة واقتصر الالتزام على الجزء المتعلق بانتخاب المجلس الرئاسي والحكومة
– الانتخابات ضرورة ولابد من أن تكون في موعدها
– الاستفتاء على الدستور قد يدفع سكان “برقة” إلى طلب حق تقرير المصير
– سنلجأ إلى الأمم المتحدة لطلب حق تقرير المصير لسكان “برقة” في حال إقرار الدستور

أبو بكر العبيدي:

– المجلس الأعلى للدولة هو من عرقل الاستفتاء على الدستور
– وافقنا في “برقة” على الاستفتاء على الرغم من عدم موافقتنا على المسودة ومجلس الدولة عرقل ذلك

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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