بدء جلسات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي في جنيف
عبد الرحمن العبار:
– مالم نقدم تنازلات لن نصل إلى أي نتيجة ملموسة في ملتقى الحوار
– التخوفات الموجودة في ملتقى الحوار كانت متوقعة ولكننا نعول على التوافق “بروح وطنية”
– سياسة الإقصاء لن توصلنا إلى أي نتيجة
عزة الصيد:
– لم نلتزم بخارطة الطريق كاملة واقتصر الالتزام على الجزء المتعلق بانتخاب المجلس الرئاسي والحكومة
– الانتخابات ضرورة ولابد من أن تكون في موعدها
– الاستفتاء على الدستور قد يدفع سكان “برقة” إلى طلب حق تقرير المصير
– سنلجأ إلى الأمم المتحدة لطلب حق تقرير المصير لسكان “برقة” في حال إقرار الدستور
أبو بكر العبيدي:
– المجلس الأعلى للدولة هو من عرقل الاستفتاء على الدستور
– وافقنا في “برقة” على الاستفتاء على الرغم من عدم موافقتنا على المسودة ومجلس الدولة عرقل ذلك
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