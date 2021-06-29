أم العز الفارسي: ليس لنا علاقة بالمسار الدستوري.. وجلسة الأمس بينت «نوايا عرقلة»

طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، اليوم الثلاثاء، إن ملتقى الحوار السياسي «ليس له علاقة بالمسار الدستوري».

وقالت خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن جلسة الأمس «كانت مستفزة»، وبينت «نوايا عرقلة».

وأكدت أم الفارسي وجود ضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة والمقررة في 24 ديسمبر وقبول نتائجها مستشهدا بتشكيل السلطة التنفيذة الموقتة التي تدير البلاد وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي

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