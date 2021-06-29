بأسرع وقت.. “المنفي” يُطالب “الدبيبة” بتسمية وزير للدفاع

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ بالإسراع في تسمية وزير للدفاع، دون تأخير.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي كتابًا إلى رئيس الحكومة، دعاه فيه إلى حضور اجتماع وصفه بـ”المهمّ”، سيُعقد الأحد القادم بمكتب “المنفي”؛ للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع، وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي، في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيُعقد لهذا الغرض، يوم الأحد القادم.

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