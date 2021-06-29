وكيل “الصحة” يناقش الوضع الوبائي مع مدير مركز مكافحة الأمراض

عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير عبد الله كوكو، مساء يوم أمس، اجتماعًا مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مدير مركز البحوث والتقنيات الحيوية، مستشار وزير الصحة، رئيس اللجنة العلمية ومختصين بعلم الأوبئة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مدير إدارة الطوارئ الصحية، مدير إدارة المشروعات، بالإضافة إلى مختصين في المجال الصحي؛ من أجل متابعة الوضع الوبائي لفيروس “كورونا”.

وشهد الاجتماع الاطلاع على الإحصائيات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز البحوث والتقنيات الحيوية، والتقارير الواردة من مراكز العزل والفلترة إلى إدارة الطوارئ الصحية.

وتمت مناقشة الترتيبات والاستعدادات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والعراقيل التي من الممكن أن تواجه سير العمل داخل مراكز العزل والفلترة.

وتم التأكيد من قبل الحاضرين على جاهزية مراكز العزل والفلترة، وتجهيز أغلبها بخزانات لغاز الأكسجين السائل، كما تم توفير مصانع للأكسجين للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأكد الحاضرون ضرورة استمرار حملة التطعيمات، نظرًا لدورها المهم في التصدي للوباء وخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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