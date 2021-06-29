452 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا ولا حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 309 حالات شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته، إنه تسلم، الإثنين، 4067 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3615 عينة، وإيجابية 452 عينة بنسبة 11% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي، إلى 193 ألفا و238 حالة بينها 178 ألفا و191 شفاء، و11 ألفا و56 نشطة، و3191 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 379 ألفا و404 أشخاص.

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