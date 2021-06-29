طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث مازال تأثير موجة الحر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على مناطق جنوب الجبل .

• الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تتحول فترة المساء إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 47) مْ .

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على الساحل .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 37) مْ على الساحل مع رطوبة عالية نسبياً ، و مابين (40 – 42 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 46) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:19). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).

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