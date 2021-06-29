صنع الله يبحث سبل إنشاء منطقة حرة في الكفرة وربطها بالمنطقة الحرة المريسة

ليبيا – تدارس رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله فرص الاستثمار بالمنطقة الحرة المريسة في بنغازي، وآلية دعم وتفعيل المنطقة الحرة في الكفرة.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الأمر جاء خلال اجتماع ضم صنع الله في مقر الأخيرة في طرابلس بمدير عام المنطقة الحرة المريسة في بنغازي قويدر إبراهيم قويدر، وعميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، وعدد آخر من الجهات ذات العلاقة.

وأكد البيان أن قويدر استعرض آخر التطورات والمراحل والخطط المستقبلية لمشروع المنطقة الحرة المريسة، والجدوى الاقتصادية من ربط المنطقة بمشروع المنطقة الحرة الكفرة، ومساهمة الجهات الأخرى من مؤسسات الدولة في هذا المشروع الضخم.

وبين قويدر أن ربط المنطقتين ببعضهما سيكون أحد أهم مصادر الدخل في ليبيا لو تم تنفيذه، وسيحدث تنمية مكانية وبشرية كبيرة، ويعد أحد الخطوط الرئيسية التجارية الواعدة الرابطة بين أوروبا والأميركيتين بالقارة الإفريقية، فيما عد عقوب مساهمة المؤسسة في هذا المشروع ذات أثر كبير في نجاحه.

وأضاف عقوب: إن إنشاء أعمال البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير مشتقات النفط عاملين مهمين يسهمان في إنشاء المناطق الحرة، في وقت جدد فيه صنع الله ترحيب المؤسسة وتشجيعها الدائم للاستثمار المحلي للنهوض بالبلاد، مع تقديم وعود حول دراسة الاستثمار في المنطقة الحرة الكفرة.

وأوضح صنع الله أن هذا الاستثمار يتم من خلال إنشاء مستودع خزانات بالتعاون والتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط، والعمل على متابعة هذه المشاريع الكبيرة التي تتطلب وضع أرضية خصبة لجلب المستثمرين، وتوفير الأموال المناسبة من دون الاعتماد على ميزانيات الدولة.

بدورهم، أشاد أعضاء المجلس البلدي الكفرة بموافقة المؤسسة على تنفيذ عدد من مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة الجنوبية، والمتمثلة بإنشاء دوارة لتوزيع الغاز وتوفير بعض المطالب تقدمت بها البلدية في الفترة السابقة عبر إدارة التنمية المستدامة، فيما قدموا بعض المطالب الأخرى التي تخدم المنطقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية