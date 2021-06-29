أم العز الفارسي: هدفنا هو تعزيز الشرعية السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

أخبار ليبيا24

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة أم العز الفارسي، اليوم الثلاثاء، أن مخاوف الحروب والانقسام السياسي أو انقسام الوطن لا زالت قائمة على الرغم من وجود أمل بتلاشيها.

وقالت أم العز الفارسي، في مداولات اليوم الثاني لملتقى الحوار في جنيف، إن الجلسة الثانية غير المنقولة للحوار بالأمس سادتها تصريحات “استفزازية”.

وأكدت أن ليس لملتقى الحوار السياسي في هذه الجلسة علاقة بالمسار الدستوري، لافتًا إلى أن جلسة الأمس بيّنت وجود نوايا لعرقلة، الانتخابات.

وشددت أم العز الفارسي، على أن المهمة الأولى لملتقى الحوار السياسي، هي تعزيز الشرعية السياسية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر.

وأضافت، أن اعتماد غرفتين في البرلمان المقبل سيعرقل أفق الحل في ليبيا.