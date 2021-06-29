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علي الزرقاء: المطالبة بتأجيل الانتخابات اعتداء على خارطة الطريق

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي علي الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أهمية وضرورة «عدم الاعتداء» على بنود خارطة الطريق المتفق عليها، معتبرا أن الحديث عن «تأجيل الانتخابات» بمثابة «الاعتداء» على هذه الخارطة.

واعترض خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، على المطالبات الخاصة بتشكيل غرفة ثانية للسلطة التشريعية.

وانتقد الزرقاء المطالبات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وطالب بضرورة التقيد بخارطة الطريق. 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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