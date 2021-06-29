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المنقوش ونظيرها السعودي يؤكدان على أهمية دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الإثنين بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

اللقاء بحث بحسب وكالة الأنباء السعودية “وال” أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، والمضي قدمًا نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وحضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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