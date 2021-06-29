مكافحة الأمراض: لا وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركزالوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 299 حالة جديدة و153 حالة مخالطة من إجمالي 4067 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت 11%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء ( 309 ) حالة فيما لم تسجل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا بلغ 193238 منها الحالات النشطة : 11856 و المتعافين : 178191 والٍوفيات : 3191 حالة.