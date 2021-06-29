الدبيبة يؤكد على ضرورة خروج المرتزقة والمسلحين من الأراضي الليبية

ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة خروج المرتزقة والمسلحين من الأراضي الليبية، مشيرًا إلى وجود مساعٍ حقيقية لإنجاح الانتخابات المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل.

الدبيبة وفي لقاء له مع قناة “الغد” أمس الإثنين، طالب بضرورة فض الخلافات والنظر إلى مستقبل ليبيا الواعد، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب، وأن الوقت حان لإنهاء الانقسام في الأراضي الليبية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الشعب الليبي قادر على تجاوز الأزمات، ولا بد أن تكون الدولة الليبية ذات سيادة مستقلة يحكمها الليبيون أنفسهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية