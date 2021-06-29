محمد تكالة: لابد من الاستمرار في الاستحقاق الدستوري لا القفز عليه

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة «التوافق لا المغالبة»، محذرا من تبعات عدم التوافق، وطالبا بضرورة «الاستمرار في الاستحقاق الدستور لا القفز عليه».

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قدمت أمس مقترحا «لا يدعو إلى التوافق لكنه يدعو إلى المغالبة».

وأضاف أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس حددت نقاط عديدة منها المسار الدستوري، حيث حددت موعدا لمناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور فور تشكيل السلطة التنفيذية الموقتة وذلك قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد تكالة أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور «لن يكون عائقا أمام إجراء الانتخابات» العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

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