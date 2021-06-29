السويح: الحكومة ليست متأكدة من أن هناك جدية من البرلمان بشأن إقرار الميزانية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة البرلمان يعني أن الحكومة ليست متأكدة من أن هناك جدية من البرلمان في إقرار الميزانية، مع إصرار بعض النواب على التعديلات المقترحة.

السويح قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه لا يخفى على أحد محاولات بعض الأعضاء ابتزاز الحكومة.

وأضاف: “هناك قناعة عند بعض النواب أن هذه الحكومة أتت فقط لإنفاق المال ولا توجد لديها خطة واضحة طيلة هذه الفترة، لذا أزمة الثقة تكبر يومًا بعد يوم بين الطرفين، وهذا الأمر يزيد من الأزمة الليبية والمواطن الذي يدفع الضريبة الأكبر”، بحسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية