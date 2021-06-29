المصباحي: قوى شعبية وحزبية تسعى لترتيب لقاءات مع نورلاند وكوبيش للضغط على أنقرة لإخراج مرتزقتها

ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ القبائل الليبية محمد المصباحي إن قوى شعبية وحزبية تسعى لترتيب لقاءات مع مبعوث واشنطن إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث الأممي يان كوبيش، لبحث آلية الضغط على أنقرة لخروج المرتزقة نهائيا من ليبيا.

المصباحي أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هذه القوى هي التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، وحزب التيار الوطني الوسطي، وتيار شباب التغيير، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن هذه القوى تدفع في كل اتجاه ومع كافة الأطراف الدولية المتواجدة في ليبيا، من أجل سرعة العمل على إخراج المرتزقة والميليشيات وكافة القوى الأجنبية من دون تأخير.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية