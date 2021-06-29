“المسماري” ينفي خبر الهجوم على قاعدة “الويغ” العسكرية

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من خبر عن هجوم على قاعدة “الويغ” العسكرية، جنوبي مدينة القطرون، والقريبة من حدود ليبيا مع النيجر وتشاد.

ووصف “المسماري” هذه الأخبار بالمغرضة، مضيفًا أن العميد ركن محمد الخازمي، ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أكد أن الحدود الجنوبية والمطارات كافة، تحت سيطرة القوات المسلحة وحمايتها.

وقال الناطق باسم الجيش، في بيان له على صفحته الرسمية، إن الغرض من هذه الشائعات هو التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوبية.

وخلص “المسماري” إلى القول إن العملية العسكرية مستمرةٌ في الجنوب بتعليمات ومتابعة من القائد العام للجيش وغرف العمليات العسكرية المختصة.

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