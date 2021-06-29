أبوبكر عويدات يطالب مجلس النواب باعتماد مشروع الميزانية

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي أبوبكر عويدات عمر، اليوم الثلاثاء، بضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لكنه أكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لذلك.

ودعا خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، المجلس الرئاسي إلى ارسال خارطة الطريق إلى مجلس النواب لاعتمادها في أقرب وقت.

كما طالب مجلس النواب بضرورة اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجاري حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها اللازمة لإجراء الانتخابات.

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