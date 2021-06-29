ليبيا الان

السويحلي يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين الاستفتاء على الدستور

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اقترح، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرحمن السويحلي، بأن يتم الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط (من دون الرئاسية) في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

وقال السويحلي، في مداخلة اليوم الثلاثاء في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، إنه يجب الوصول إلى توافق بإجراء انتخابات تشريعية ثم يجرى استفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية وفقا للدستور.

وأضاف السويلحي، أنه “لن نسمح لأي طرف باستغلال الفرصة للقفز إلى السلطة ليبيا. لا أحد يمكنه تهديدنا بأن 25 ديسمبر لن يكون كما قبله إذا لم نتمكن من الاستحقاق الانتخابي”.

وقال السويلحي، إن “هدفي هو إتاحة الفرصة لليبيين لاختيار من يمثلهم بشراكة من الجميع ودون استثناء أحد”.

الوسوم

الحوار السياسي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من هو الرويلي حتي يطلب بتأجيل أو يقر قرار ليبيا ليست احد الماده وتاريخه مشوه هو فقط يبحث عن الحكم طوال الفترات الماضية يراوغ ويعاند ويتجاهل لكي يصل إلى هذا الحكم هذا المعتوه

    رد