نزار كعوان: ليبيا تشهد صراع مشروعات.. ولابد من الابتعاد عن الوصاية عن الشعب

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي نزار كعوان، اليوم الثلاثاء، بضرورة «الابتعاد عن الوصاية على الشعب»، متفهما وجود مخاوف لدى البعض بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن ليبيا «تشهد صراع مشروعات»، مؤكدا رهانة على نجاح المشروع الديمقراطي.

ورأى كعوان أن ملتقى الحوار أمام «فرصة تاريخية» لتحقيق «التوافق» حول قاعدة دستورية «تحقق التوازن وتسهم في إنجاح المشروع الديمقراطي».

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