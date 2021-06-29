تواصل جلسات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف

يواصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي اجتماعاتهم لليوم الثاني في جنيف لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.

وانطلقت أمس الاثنين اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي حيث أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في كلمته بافتتاح الملتقى أن مغادرة أعضاء الملتقى سويسرا دون اتفاق خيارا ليس مطروحا مبينا أن قدرة الأطراف الليبية على التوصل لحل وسط بالغ الأهمية مبينا أن نتائج مداولات ملتقى الحوار ستحال لمجلسي النواب والدولة معربا عن أمله في إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

أكدت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يتألف مجلس النواب من غرفتين هما مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس