ليبيا الان

المغرب: فتح سفارتنا في طرابلس مرتبط بعودة الاستقرار

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعد وزير الخارجية المغربي، ناصر أبوريطة، إعادة افتتاح سفارة المغرب في ليبيا إلا بعد تحقق شروط أمنية أفضل.

وأوضح أبوريطة، بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي يزور المغرب أن العلاقات الثنائية مع ليبيا مهمة جدًا؛ إلا أن فتح السفارة في طرابلس مرتبطٌ بأخذ الشعب الليبي، ومؤسساته الشرعية بزمام الأمور.

كما ربط الوزير المغربي عودة السفارة بعودة الاستقرار إلى ليبيا، وفقًا لما نقلته جريدة “اليوم 24″، المغربية.

يُذكر أن السفارة المغربية في طرابلس أغلقت أبوابها بعد التفجير الإرهابي الذي تعرضت له، وتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي في أبريل من سنة 2015 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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