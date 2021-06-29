«الشيباني»: «النواب» قد يختار «المناصب السيادية» دون الرجوع لـ«مجلس الدولة»

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن البرلمان، ناقش في جلسته الاثنين إلى جانب الميزانية؛ مذكرة موجهة من لجنة خمسة زائد خمسة تطلب فيها تعيين وزير للدفاع وعدم منح ميزانية للوزارة إلى حين تسميته.

وقال الشيباني، في مداخلة له مع قناة «ليبيا الأحرار»، التي تبث من تركيا وتعد أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان: “فيما يخص المناصب السيادية، فإن رئيس مجلس النواب، أرسل مذكرة إلى البعثة الأممية لعدم التزام مجلس الدولة الاستشاري، بما جرى الاتفاق عليه، مهددا باختيار المناصب السيادية في الأسابيع المقبلة من قبل النواب دون الرجوع إلى الاستشاري”.

وحول تصريحات المبعوث الأممي، يان كوبيش، بعدم إنجاز النواب للمسار الدستوري، أضاف “مجلس النواب يرى أن هيئة الدستور منتخبة واعتمدت مشروع الدستور وأصدر المجلس قانون الاستفتاء عليه وأحاله إلى المفوضية، ولكن البعثة الأممية لها رأي آخر فيما يخص الدستور”.

وتابع “المجلس ناقش في جلسة الاثنين مشروع قانون الميزانية المقدم من الحكومة وأجل جلسة الاستماع إليها حتى الأسبوع المقبل بعد اعتذار رئيس الحكومة لوجوده خارج البلاد”.