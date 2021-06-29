بليحق: تعليق جلسة البرلمان حتى موعد استدعاء الحكومة

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تعليق جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين القادم حيث من المقرر أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي أقره المجلس.

واتفق أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم أمس الاثنين على استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذراها عن جلسة اليوم الثلاثاء كما جرى خلال الجلسة استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها

وجرى خلال الجلسة التأكيد على إعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م ومطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي.

واتفق النواب على تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين مع التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.