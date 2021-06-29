ليبيا الان

«الدبيبة» لـ«مسؤولي الكهرباء»: ما يقال عن الشركة شبه صحيح ولا أستطيع تحمل سبّ الناس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئ، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من مهندسيها.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور الوضع العام للشبكة ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتفاقمة.

وقال الدبيبة، خلال الاجتماع: “لم نعد نحتمل كلام المواطنين بخصوص مشكلة الكهرباء ودعائهم علينا، وكذلك يجب الجلوس مع المواطنين، وأنا معكم ولكن ما تقولونه ستنفذونه”، مؤكدا أن ما يقال عن الشركة شبه صحيح.

وطالب رئيس الحكومة، مسؤولي الشركة بقول الحقيقة لليبيين، موجها حديثه إليهم: “أنا معادش نتحمل سبّ الناس وقصة زيد أميّه زيد دقيق معادش تمشي”.

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الدبيبة الكهرباء حكومة الوحدة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وطالب رئيس حكومة ستيفان ويليامز، مسؤولي الشركة بقول الحقيقة لليبيين، موجها حديثه إليهم: “أنا معادش نتحمل سبّ الناس وقصة زيد أميّه زيد دقيق معادش تمشي”.تمنينا لو فى زيادة أميّه و زيادة دقيق بس هو فى الواقع فى زيادة مخانب (حرامية) وزياده فى عدد حراس حريم السلطان هههههههههههه. وانت هذا هو ما يقلقك يعبقرى حكومة ستيفان ويليامز سبّ الناس

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  • وطالب رئيس حكومة ستيفان ويليامز، مسؤولي الشركة بقول الحقيقة لليبيين، موجها حديثه إليهم: “أنا معادش نتحمل سبّ الناس وقصة زيد أميّه زيد دقيق معادش تمشي”.تمنينا لو فى زيادة أميّه و زيادة دقيق بس هو فى الواقع فى زيادة مخانب (حرامية) وزياده فى عدد حراس حريم السلطان هههههههههههه. وانت هذا هو ما يقلقك ياعبقرى حكومة ستيفان ويليامز سبّ الناس

    رد