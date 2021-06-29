رشوان: القوات الأجنبية باقية في ليبيا وتتمدد

أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أن القوات الأجنبية باقية في ليبيا وتتمدد ويجب عدم ربط خروجها من ليبيا بإجراء الانتخابات.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “اذا ربطتوا الانتخابات بخروج القوات الاجنبيه يعني ذلك لن تكون هناك انتخابات في الزمن القريب لان القوات الاجنبيه باقيه وتتمدد”.

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وكان البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، طالب جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير إلا أنه لم يضع جدولا زمنيا لخروج المرتزقة.

كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.