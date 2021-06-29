الدبيبه: الحكومة قدمت التسهيلات اللازمة للشركة العامة للكهرباء

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة العامة للكهرباء وخاصة لتنفيذ خطتها العاجلة .

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبه اليوم الثلاثاء للشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من الوزراء لتفقد سير العمل بالشركة والأسباب التي أدت إلى تردي الخدمات خلال الفترة الماضية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد الدبيبه خلال لقائه مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء وبعض المهندسين على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة.

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أن هناك تحسن خلال الأشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي .