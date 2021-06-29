وزارة الداخلية: ضبط 33 مهاجرا غير شرعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تمكن الزورق البحري P301 التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ وضبط ثلاثة وثلاثون مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.