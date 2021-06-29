محمد الأسمر: الليبيون يريدون انتخابات رئاسية مباشرة

قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن هناك نقاط خلافية عديدة حول توصيات اللجنة الاستشارية، فيما يتعلق بطريقة إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الأسمر في لقاء عبر قناة “الغد”، أن المواطنين يرغبون في انتخاب الرئيس عن طريق اقتراع سري مباشر، وليس عن طريق القوائم التي تتضمن اختيار رئيس ونائب ورئيس وزراء في قائمة واحدة.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن هناك اتجاها سياسيا لإجراء الانتخابات بنظام القوائم، بعد نجاح الأمم المتحدة في استخدام هذا النظام في اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه دون استخدام طريقة الاقتراع المباشر.

ونوه الأسمر إلى أن هناك تخوفات من إفساد العملية السياسية برمتها في حالة إجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر.