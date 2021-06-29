الدبيبه يكلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية

كلف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبه لوزارة التخطيط واجتماعه اليوم الثلاثاء بالوزير فاخر بوفرنة بحضور وكيلي الوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المستشارين بالوزارة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأكد الدبيبه على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

واستعرض وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021م، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.

ورافق الدبيبه خلال زيارته لوزارة التخطيط وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للإتصال والشؤون السياسية.