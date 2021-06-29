النائب العام يتابع إجراءات التصدي للعابثين في الكهرباء

دخل النائب العام على خط أزمة الكهرباء التي استفحلت هذه الأيام، حيث عقد اجتماعاً طارئاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام المساعد لشؤون العمليات بالشركة ومدير إدارة التحكم بالمنطقة الغربية.

وأكد مكتب إعلام النائب العام أن الصديق الصور هو من استدعى الحاضرين إلى مكتبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة النيابة العامة للإجراءات الأمنية والإدارية التي من شأنها أن تحد من الآثار المترتبة على الأفعال الجرمية التي طالت قطاع الكهرباء وحجبت عن المواطن حقه في الحصول على الإمدادات الكهربائية والحقت الضرر بالمصلحة العامة.

وخلال اللقاء جدد الصور تأكيده على قرارات النيابة العامة التي كانت غايتها التصدي للأفعال المجرمة التي حالت دون سير مرافق الكهرباء بانتظام.

وأشار الحاضرون إلى أن الخدمة النسبية التي كانت جيدة لم تستمر وأطل واقع انقطاع الإمداد الكهربائي على المجتمع مجددا؛ وقد عزت التقارير المرفوعة للنيابة العامة عدم انتظام تقديم الخدمة إلى عدة أسباب من بينها رفض بعض العاملين بالشركة تنفيذ برنامج طرح الأحمال المسند إليهم، أو إرغام بعض العاملين بمحطات توليد الكهرباء أو تحويل الجهد على الامتناع عن أداء الواجب المطلوب منهم من قبل بعض الجناة.

وتحدث مسؤولو شركة الكهرباء عن العراقيل التي تواجههم، وقالوا إنها فنية وأمنية حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية.

وسبق أن أصدرت النيابة العامة في طرابلس أوامر بضبط وإحضار كل من ساهم في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو تحت باعث رفضه برنامج طرح الأحمال وكذلك ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة وكل من ساهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على إتلافها.

ويأتي اجتماع النائب العام بعد أيام من استفحال ازمة الكهرباء ووصول ساعات طرح الأحمال إلى عشر ساعات وأكثر في اليوم وعجز حكومة الوحدة الوطنية الواضح على علاج المشكلة المتفاقمة والتي تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.

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