الدبيبة لمسؤولي الكهرباء: ما يقال عن الشركة شبه صحيح ولا أستطيع تحمل سبّ الناس

عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئ، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من مهندسيها.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور الوضع العام للشبكة ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتفاقمة.

وقال الدبيبة، خلال الاجتماع: “لم نعد نحتمل كلام المواطنين بخصوص مشكلة الكهرباء ودعائهم علينا، وكذلك يجب الجلوس مع المواطنين، وأنا معكم ولكن ما تقولونه ستنفذونه”، مؤكدا أن ما يقال عن الشركة شبه صحيح.

وطالب رئيس الحكومة، مسؤولي الشركة بقول الحقيقة لليبيين، موجها حديثه إليهم: “أنا معادش نتحمل سبّ الناس وقصة زيد أميّه زيد دقيق معادش تمشي”.

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