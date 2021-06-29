الدبيبة يجتمع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،ظهر اليوم الثلاثاء ،اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة ومدراء الإدارات الفنية.

وقالت الشركة إن رئيس حكومة الوحدة ،أطلع خلال الاجتماع على وضع الشبكة الكهربائية والاسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال هذه الأيام وإيجاد الحلول العاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية لرفع المعاناة عن المواطن .

وكان الدبيبه كلف في وقت سابق من اليوم وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.وأكد الدبيبه على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.