صالح يبحث مع لجنة المسار الدستوري التجهيزات للانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، مع لجنة المسار الدستوري بالمجلس، المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية بشأن القاعدة الدستورية.

حيث تم التأكيد خلال اللقاء على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس وفقا للإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، كما تم الاتفاق على إعداد قانون للانتخابات وتقديمه للمجلس للتصويت عليه وإقراره خلال شهر يوليو المقبل، وذلك إيفاء بمهام المجلس المتمثلة في إصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا