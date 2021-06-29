ليبيا الان

البرعصي: ليبيا تمر بمرحلة خطيرة واستثنائية

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو ملتقى الحوار السياسي إدريس البرعصي، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة واستثنائية لن تعبر منها إلا بحوار مجتمعي تصالحي بين الفرقاء الليبيين.

وطالب خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، بضرورة التقيد بخارطة الطريق، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال البرعصي إن خارطة الطريق تسهم في تعزيز الشرعية السياسية، ورأى أن الدستور اختصاص أصيل للجنة صياغة الدستور، مطالبًا بعرضه للاستفتاء بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك