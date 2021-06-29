لتعطيل الانتخابات الرئاسية.. السويحلي يطالب بإجراء انتخابات تشريعية ثم الاستفتاء على الدستور

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي والرئيس السابق لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” عبدالرحمن السويحلي، اليوم الثلاثاء، “بضرورة إجراء انتخابات تشريعية أولًا ثم مناقشة المسار الدستوري بعد ذلك، وبعدها إجراء الانتخابات الرئاسية إذا تم التوافق على ذلك”.

ورفض خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، محاولات القفز على السلطة، وأكد أن الإقصاء والإبعاد لن ينجح في ليبيا، ولا بديل عن الشراكة”، بحسب قوله.

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