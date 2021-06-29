وزارة الداخلية تعلن عن انقاذ وضبط 33 مهاجر بينهم نساء وأطفال

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن انفاذ وضبط 33 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية انقاذ المهاجرين نفذها الزورق البحري «P301» التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.

وأكدت الوزارة تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة فور إنزالهم بميناء طرابلس البحري.

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